Venerdì 31 gennaio alle 17.30, nella sala Dantesca della Biblioteca Classense, a partire dal libro Cose che non si raccontano (Einaudi, 2023) di Antonella Lattanzi, Chiara Lagani rivolgerà all’autrice una serie di domande che riguardano la sua scrittura e il tema di questo libro. Tra i dodici finalisti al Premio Strega 2024, il romanzo racconta dei molti nodi, interrogativi e tabù al cuore del desiderio di maternità.

L’incontro, realizzato in collaborazione con Ravenna Teatro, offre una possibilità di approfondimento e riflessione sullo spettacolo di Fanny & Alexander “Maternità”, che andrà in scena al Teatro Rasi venerdì 31 gennaio alle 21 e sabato 1 febbraio alle 19.

Lo spettacolo rientra nella programmazione de La Stagione dei Teatri 2024/2025 ed è tratto dal romanzo autobiografico di Sheila Heti (Sellerio editore, 2019). Attraverso una particolare forma di dialogo, la protagonista, interpretata da Chiara Lagani, si interroga con ironia e ferocia sulla questione nodale e controversa della maternità e affronta una serie di interrogativi intimi e comuni, portandoci a riflettere sul valore della scelta.

L’evento in Classense fa parte del progetto In cerca di guai, realizzato con il finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura.

Entrambi gli appuntamenti fanno parte della rassegna MEME_e_Fèsta a cura di E Production.