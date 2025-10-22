Venerdì 24 ottobre, a Faenza, si terrà il convegno Custodire. Il patrimonio pubblico al centro della città, del terzo settore e dello sport. L’evento si svolgerà dalle 9.30 alle 16.30 nel Salone dell’Arengo di Palazzo del Podestà. Promosso dal Comune di Faenza, l’appuntamento vuol confrontare amministrazioni, università, Corte dei Conti, professionisti e Terzo Settore sui modelli di gestione condivisa e valorizzazione del patrimonio pubblico come risorsa strategica per la coesione sociale e la rigenerazione urbana. La giornata è strutturata in una sessione mattutina sui profili giuridici e contabili e una tavola rotonda pomeridiana sulle strategie di sviluppo e le esperienze territoriali.