Venerdì 31 ottobre la Classense festeggia la giornata internazionale della cornamusa irlandese e propone un pomeriggio dedicato alla scoperta di questo strumento, in collaborazione con l’associazione Iup. Alle 15 alla sezione Holden della biblioteca, Gregorio Bellodi e Nicola Canovi faranno una dimostrazione pratica di questo strumento che nasce in periodo barocco, dedicata ai ragazzi e alle ragazze under 18. A seguire, alle 17 in sala Dantesca ci sarà un concerto con Jimmy O’Brien Moran (cornamusa irlandese) e Martin Dowling (violino) aperto a tutti.

Nel pomeriggio di venerdì dalle 15 alle 18, è prevista inoltre l’apertura del Chiosco Classense, cioè dell’ex edicola di piazza del Popolo, con la possibilità di prendere a prestito libri a tema Halloween, sia per adulti che per ragazzi, e di ricevere in omaggio la shop Classense.

Sarà inoltre possibile iscriversi ai servizi delle biblioteche del territorio e avere informazioni sulle attività in corso. Per i più piccoli ci saranno anche dolcetti e scherzetti.