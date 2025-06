Il picnic chic è la nuova moda della convivialità all’aperto, un’esperienza che unisce il fascino bucolico di una cena sotto le stelle con un tocco di raffinatezza. “Sogno di una notte di inizio estate” è l’appuntamento organizzato per venerdì 27 giugno nel parco del Tennis Club Faenza, tra luci soffuse, musica, tovaglie e cuscini rigorosamente in bianco, in un’atmosfera accogliente e confortevole, quasi un salotto a cielo aperto. Dalle ore 19,30 verranno distribuiti i cestini per il picnic chic. Il menù adulti prevede pizza margherita a portafoglio, schiacciatina al rosmarino, olive all’ascolana, mozzarelline impanate, paella di pesce, filetti di pollo croccanti con maionese al pepe rosa e arrosticini scottadito, più acqua da mezzo litro e un drink, un calice di vino o una birra. Il menù bambini e ragazzi prevede invece pizza margherita a portafoglio, patatine fritte, filetti di pollo croccanti, acqua da mezzo litro e una bibita.

È molto gradito il dress code “total white”, per ricreare un’atmosfera Shakespeariana. Intrattenimento musicale per accompagnare la serata. L’evento è aperto a tutti, con prenotazione obbligatoria: adulti 20 euro; bambini e ragazzi sotto i 16 anni 10 euro.

Info e prenotazioni presso la Segreteria del Tennis Club Faenza entro mercoledì 25 giugno, tel. 0546.25266.

Evento organizzato in collaborazione con il ristorante pizzeria Campo Centrale e il bar Time.