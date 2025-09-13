In occasione della Settimana europea della mobilità, venerdì 19 settembre, a partire dalle 16, davanti alla scuola primaria Camerani in via Bargigia 36a, l’associazione Tralenuvole, che coordina il servizio Pedibus, organizza un evento aperto a tutta la cittadinanza e rivolta in particolare ai nuovi alunni della scuola.

L’iniziativa sarà è anche l’occasione per mostrare a tutti i presenti la comodità di utilizzo della cargobike, un mezzo sostenibile, versatile e pratico, in grado di sostituire moltissimi degli spostamenti brevi solitamente compiuti in automobile.

Durante l’evento i bambini, accompagnati dalla cargobike che trasporterà gli zaini, raggiungeranno dalla scuola la fermata del pedibus. Lungo il percorso l’associazione organizzerà momenti di condivisione e di gioco.

Il pedibus promuove la mobilità attiva e porta vantaggi per tutti: aumenta la sicurezza sulle strade negli orari di entrata e uscita da scuola, promuove uno stile di vita sano, aiuta la socializzazione, migliora la qualità dell’aria e dello spazio urbano.

Durante la Settimana europea della mobilità partiranno i pedibus delle scuole primarie.