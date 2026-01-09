La programmazione del Circolo Arci, nella seconda parte della 36° stagione, ripartirà il 16 gennaio 2026 e si concluderà il 27 marzo 2026.

Il Socjale è ogni anno sempre più un punto di riferimento del panorama culturale del Comune di Ravenna, sia per gli eventi organizzati in particolare dal Circolo Arci, che da Ravenna Teatro e Ravenna Manifestazioni, ma anche per tantissime associazioni che utilizzano gli spazi per i loro eventi promozionali o di solidarietà. Tutta la gestione del Teatro è garantita dai volontari del Circolo.

LA SECONDA PARTE DELLA 36^ STAGIONE

Per la seconda parte di questa stagione, la direzione artistica (Filippo Padovani) presenta una serie di concerti che si dipanano dalla musica cantautorale, declinata in tutte le sue forme (piano e voce, indie, underground, elettronica, folk USA), fino a band “esplosive”. Tutto questo senza dimenticare il jazz, da sempre un genere fondamentale per la storia del Socjale, e le grandi band di ieri e di oggi che, dal prog al funk, fino alla musica di strada, riempiranno il Socjale.

La programmazione vanta la presenza di artisti come Banco del Mutuo Soccorso, Raphael Gualazzi, Giorgio Canali, cantautrici, tra cui Patrizia Laquidara (Targa Tenco 2011) e Marianne Mirage, ospiti internazionali Tonino Carotone, Jeffrey Foucault e John Convertino (Calexico), senza dimenticare l’omaggio ai Led Zeppelin e la grande festa di fine stagione con I Musicanti di San Crispino.

Tutti i concerti avranno inizio alle 21,30, mentre le porte del teatro per la consueta convivialità apriranno alle 20.30.

Gli spettacoli musicali saranno riservati ai soci del Circolo Arci, mentre quelli promossi da altri Enti (Ravenna Teatro e Ravenna Manifestazioni) saranno invece aperti a tutti. E’ sempre consigliato l’acquisto del biglietto in prevendita, sul sito del Teatro Socjlae. Ovviamente il biglietto può essere acquistato anche ala biglietteria del teatro, nelle sere di apertura, sia quello dello spettacolo serale, che quello per gli spettacoli programmati nelle serate successive.

IL CARTELLONE DEL SOCJALE

GENNAIO

16 GENNAIO 2026 / BANCO DEL MUTUO SOCCORSO

Trio Acustico

Il Banco del Mutuo Soccorso riprende l’esecuzione di concerti acustici per esaltare la qualità delle composizioni musicali del repertorio storico, l’importanza dei testi e la loro abilità di “virtuosi”. Durante il concerto acustico la band non si limita ad eseguire solo brani melodici, ma anche i brani ritmici storic (R.I.P., L’Evoluzione, Il Ragno, ecc…) sono eseguiti in modo incredibile, affidando i groove ritmici alla mano sinistra di Vittorio Nocenzi sul pianoforte e alla chitarra acustica di Marcheggiani! Un impatto fortissimo garantisce il risultato di quella grande emotività che ci si aspetta sempre da un concerto del BANCO. Line-up: Vittorio Nocenzi organo, sintetizzatore, pianoforte e rock vocals – Filippo Marcheggiani chitarra elettrica e acustica, back vocals – Tony D’Alessio voce solista.

23 GENNAIO 2026 / GIORGIO CANALI & ROSSOFUOCO

Giorgio Canali & Rossofuoco tornano a infiammare i palchi dei club. Un concerto denso e coinvolgente in cui il Re dell’underground italiano porta sul palco i brani più importanti della propria prolifica carriera, regalando al pubblico un viaggio rabbioso e commovente dentro un universo rock di preziosa levatura. Insieme a quella che da ormai da vent’anni è la sua band, composta da Marco Testadifuoco Greco (basso e voce), Luca Martelli (batteria e voce) e Stewie Dalcol (chitarra e voce), Canali torna a proporre dal vivo quel sound ruvido e potente che appassiona i fan, con un set live pieno di chitarre elettriche e distorsioni che è da sempre cornice imprescindibile dei suoi testi originali, essenziali e dissacranti. Con oltre trent’anni di carriera alle spalle da protagonista della musica alternativa italiana (CCCPI, CSI) e da produttore di artisti del calibro di Marlene Kuntz, Le Luci della centrale elettrica, Tre allegri ragazzi morti, The Zen Circus, Re Giorgio è ancora oggi una delle figure fondamentali della scena indipendente italiana.

30 GENNAIO 2026 / MARIANNE MIRAGE

Cantautrice e musicista Marianne Mirage è cresciuta tra Billie Holiday, Edith Piaf e Milva. Dopo aver viaggiato il mondo in compagnia della sua chitarra suonando nei pub e componendo canzoni in italiano, inglese e francese, partecipa al Festival di Sanremo nel 2017 con il brano “Le canzoni fanno male”. I suoi testi e la sua musica colpiscono grandi artisti italiani e internazionali (Brunori Sas, Patti Smith, Benjamin Clementine) che scelgono Marianne come apertura dei propri concerti e nel 2019 vince il Nastro d’Argento per la colonna sonora composta per il film “The Place” di Paolo Genovese. Un’artista dalle mille sfaccettature pronta a presentare i suoi successi ed anche l’ultimo album “Teatro”.

FEBBRAIO

7 FEBBRAIO 2026 / RAPHAEL GUALAZZI

Cantautore, pianista, compositore e arrangiatore Raphael Gualazzi è uno dei grandi talenti della musica italiana all’estero. Questo concerto in dimensione piano e voce è un racconto in musica dei successi e delle più grandi ispirazioni di Gualazzi. L’artista restituisce alle composizioni la loro dimensione più autentica ripercorrendo tutto il proprio repertorio, senza disdegnare incursioni rapsodiche su memorabili temi della musica italiana e internazionale.

13 FEBBRAIO 2026 / JAM REPUBLIC

Il progetto Jam Republic si muove in un territorio ibrido: radici nel jazz e nella fusion, con passaggi verso modern funk e groove contemporanei. Il suono di questi fantastici ragazzi è caratterizzato da strutture complesse, improvvisazione e dinamiche e cambi di tempo tipici del jazz fusion. Questo sound si esalta nelle performance live: in concerto i Jam Republic regalano un’esperienza ad alta energia, capaci di mantenere un livello di hype costante, coinvolgendo tanto il pubblico giovane quanto gli ascoltatori più esperti. L’attenzione resta sempre incollata a ciò che accade tra virtuosismo, interplay e pura vibrazione collettiva.

20 FEBBRAIO 2026 / GUITAR NIGHT

Cristian “Cicci” Bagnoli – Giuseppe Scarpato – Ricky Portera

Tre chitarristi eccezionali che si incontrano miscelando le loro storie e la loro passione. Giuseppe Scarpato storico chitarrista di Edoardo Bennato, oltre ad essere un punto di riferimento nella scena musicale contemporanea con produzioni raffinate e progetti solisti. Cristian “Cicci” Bagnoli artista indipendente, amico del Socjale vanta progetti e concerti in tutta Europa (Gallo team, Steve Rogers Band, Rockopera). Ricky Portera leggendario chitarrista di Lucio Dalla, Stadio e Ron: una vera icona della musica italiana. Una serata all’insegna della grande musica con una band d’eccezione: Lorenzo Campani alla voce (Cocciante, Notre Dame de Paris), Marco Dirani al basso (Tozzi, Annalisa), Tommy Graziani alla batteria e Alberto Linari alle tastiere (Loredana Bertè).

27 FEBBRAIO 2026/ TONINO CAROTONE

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica d’autore e delle atmosfere internazionali. Figura eccentrica, inconfondibile e amatissima, Tonino Carotone è un nome che non ha bisogno di presentazioni. Con il suo stile unico che fonde sonorità latine, gitane e cantautorato italiano, ha saputo conquistare il pubblico di tutta Europa grazie a brani diventati cult come “me cago en el amor”. La sua carriera è costellata di collaborazioni illustri come Manu Chao, Eugene Hùtz (Gobol Bordello), Roy Paci, Africa Unite e molti altri. Carotone non è solo un musicista: è un personaggio, un’anima libera, capace di trasformare ogni concerto in un’esperienza coinvolgente, ironica e profondamente autentica.

MARZO

6 MARZO 2026 / PATRIZIA LAQUIDARA

Con un nuovo album in uscita a Gennaio 2026, Patrizia Laquidara porta in tour una produzione live che segna un nuovo capitolo della sua ricerca artistica e arriva dopo un percorso importante: gli album “Indirizzo Portoghese”, “Funambola”, “Il canto dell’anguana” (Targa Tenco 2011), “C’è qui qualcosa che ti riguarda”, ai quali si aggiunge il suo pluripremiato romanzo d’esordio “Ti ho vista ieri”. Per questo tour il suono si veste di elettronica, tra trame intime e pulsazioni profonde, aprendo paesaggi sonori che dialogano in modo inedito con il canto nudo e temerario di una voce che sa raccontare.

13 MARZO 2026 / JEFFREY FOUCAULT & BAND

Special guest: John Convertino (Calexico) & Ry Cavanaugh (Session Americana)

Con oltre due decenni on the road, Jeffrey Foucault è considerato una delle voci più distintive della folk music americana con un sound raffinato ed immediatamente riconoscibile. Ad accompagnarlo in questo imperdibile tour: John Convertino batterista e fondatore dei Calexico, band di culto della musica indie e Ry Cavanaugh membro del collettivo Session America. Un concerto contemporaneo e senza tempo per apprezzare da vicino alcuni dei grandi interpreti del songwriting americano.

20 MARZO 2026 / POST ATOMIC ZEP

Francesco Berzatti plays Led Zeppelin

“Post Atomic Zep” è il progetto/album dell’acclamato sassofonista italiano Francesco Berzatti, noto per il suo approccio al jazz che è solito spingersi oltre i confini del genere. L’album rappresenta un omaggio del tutto originale all’iconica rock band dei Led Zeppelin. Affiancato dai talentuosi Danilo Gallo al basso e Stefano Tamborrino alla batteria, Berzatti offre una versione fresca ed elettrizzante di alcuni dei più grandi successi dello strico gruppo britannico. Un concerto che riflette lo stile caratteristico del sassofono di Berzatti – capace di fondere melodie intricate a improvvisazioni audaci e rocambolesche – e risuona di influenze che vanno dal free jazz al rock: “Post Atomic Zep” promette di essere un must per gli appassionati di jazz e di rock.

27 MARZO 2026 / I MUSICANTI DI SAN CRISPINO

Una grande festa per il finale di stagione! I Musicanti di San Crispino, la prima Heap Orchestra al mondo, si definiscono come un accrocco sempre casuale di musici e strumenti, un’orchestrina di mucchio che da oltre 30 anni vaga tra borghi, piazze e strade portando un mix di dirompente esuberanza e coralità. Prendendo il loro nome dal Santo protettore dei calzolai (un omaggio a chi costruisce i calzari, fondamentali per i musici erranti), i Musicanti portano un repertorio che va dalla gittata di calcestruzzo alla civiltà egizia, dal valzer alla techno, sempre ispirati dal suono del Balcani e pronti a mescolare modernità con la tradizione.

Si ricordano infine i concerti della prima parte di stagione ancora da effettuare:

9 GENNAIO 2026 / NUDHA & THE SOUL TRAIN

Cantante, autrice, compositrice e musicista, Nudha (Sara Zaccarelli) cresce a pane e Black Music. Dopo essersi conquistata la fiducia nell’ambiente Black italiano, che la porta a solcare palchi storici come il Porretta Soul Festival accanto ai celebri musicisti americani Sax Gordon e Toni Green e venendo riconosciuta anche da storiche band come The Commitments e gli Animals, Sara sente l’esigenza di evolvere come artista e di comunicare le proprie esperienze, questa volta con brani inediti, dedicandosi così al suo progetto “NUDHA” che l’ha vista impegnata per un paio d’anni fino 2023. Oggi torna sui palchi con un progetto dedicato al soul accompagnata una super band di 7 elementi al completo di sezione fiati. Il repertorio conduce lo spettatore in un viaggio tra gli indimenticabili classici di Aretha, Sam Cooke e Ray Charles fino al Soul più moderno di Amy Winehouse, con incursioni nei ritmi accattivanti di New Orleans e tra i brani originali scritti da Sara.

15 MARZO 2026 / ENRICO RUGGERI IN ORCHESTRA

(concerto riprogrammato per indisponibilità dell’artista)

Arrangiamenti e Direzione: Dino Gnassi

Autore, cantautore, scrittore, conduttore e instancabile sperimentatore, Enrico Ruggeri è una figura chiave e tra i principali protagonisti della scena musicale italiana. In questo concerto, la voce e i testi del cantautore si fondono con la magia di 24 elementi d’Orchestra di archi e fiati oltre alla tradizionale rock band, sotto la direzione e con gli arrangiamenti originali del Maestro Dino Gnassi, ripercorrendo i suoi più grandi successi (Polvere, Contessa, Il mare d’inverno e molti altri) fino ai brani del suo ultimo album “La caverna di Platone”. La scrittura incisiva e poetica di Ruggeri, il carisma e la profondità dei suoi testi, uniti agli arrangiamenti per orchestra rendono questa serata straordinaria ed indimenticabile.

Per il resto il Socjale si ripropone con la consueta formula:

programmazione di qualità rivolta a diverse sensibilità e culture musicali, dal jazz al blues, dal rock alla canzone d’autore;

prezzi contenuti per dare a tutti la possibilità di esserci;

abbonamento per tutta la stagione ad un prezzo davvero conveniente;

i mitici cappelletti nell’intervallo dello spettacolo.

Come sempre sul sito www.teatrosocjale.it sono presenti tutte le proposte e sarà possibile acquistare i biglietti e l’abbonamento in prevendita.