Tutta la città si stringe intorno all’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini che venerdì 12 dicembre si esibirà in Vaticano diretta dal suo fondatore, il Maestro Riccardo Muti. Il concerto, ospitato nell’Aula Paolo VI di Roma, sarà in onore e alla presenza di Papa Leone XIV, alla sua prima Solennità natalizia da Pontefice. L’esibizione, in diretta televisiva su Rai 2, alle 18, sarà anche l’occasione per il Santo Padre di consegnare al Maestro Muti il Premio Ratzinger, prestigioso riconoscimento attribuito ogni anno a personalità eminenti nel campo della cultura e dell’arte. Accanto all’on. Antonio Patuelli, presidente Abi e de La Cassa di Ravenna S.p.a., alla presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Mirella Falconi, e ad un nutrito gruppo di rappresentanza cittadina, tra cui la presidente della Provincia, Valentina Palli, interverrà anche il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni. “Dal 2021 – ricorda il sindaco – l’Amministrazione mette a disposizione come sala prove per questa magnifica Orchestra la grande Chiesa di San Romualdo, che in questi anni è quindi diventata la prima casa in città della Cherubini. Nel complimentarmi con il Maestro per il conferimento del prestigioso premio che riceverà in Vaticano, colgo l’occasione per ringraziarlo ancora una volta per aver regalato a Ravenna un gruppo di giovani musicisti virtuosi che contribuiscono a rendere nota la nostra città nel mondo, nel segno della cultura e della bellezza”.