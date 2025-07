Venerdì 11 luglio, alle 10,00, all’Aula Magna dell’Università Luigi Bocconi di Milano, in via Guglielmo Rontgen 1, si terrà l’Assemblea dell’Associazione bancaria italiana (Abi). L’Assemblea sarà l’occasione per fare il punto sull’impegno delle banche in un mondo in forte trasformazione.

Aprirà i lavori il Presidente, Antonio Patuelli, che terrà la relazione. Seguiranno gli interventi del Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta e del Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti.

I lavori dell’Assemblea potranno essere seguiti in diretta sul sito dell’Abi www.abi.it e anche su quelli della Banca d’Italia www.bancaditalia.it, de Il Sole 24 Ore www.ilsole24ore.com, dell’Ansa www.ansa.ite dell’AdnKronos www.adnkronos.com.