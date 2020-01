Vendite stabili a Natale, buone attese per i saldi invernali

Per il commercio tradizionale diventa sempre più difficile fare previsioni sull’andamento dei saldi tradizionali a causa di numerosi fattori, dal versante tecnologico a quello climatico, per fare solo alcuni esempi. Tra preoccupazioni e ottimismo dal lato della competitività sul mercato si evince quanto siano importanti fattori quali le novità per incentivare i consumatori all’acquisto con un pizzico di attrattività in più. Ingrediente aggiuntivo e vincente, che ha avvicinato i clienti alla vetrina e ad entrare nei negozi per comprare nel periodo delle Festività, è stato il Babbo Natale in via Cairoli a Ravenna, ma anche le capacità dei commercianti di sapersi differenziare con gli articoli in vendita la fanno ancora da padrone.