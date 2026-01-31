Intervento della Polizia Locale di Ravenna nella giornata di oggi, 31 gennaio 2026, durante un servizio di monitoraggio del centro storico. In via Corrado Ricci gli agenti hanno individuato e fermato un uomo intento a esercitare l’attività di vendita abusiva di fiori.

Si tratta di un 36enne di origine nordafricana, regolarmente presente sul territorio e già noto alle forze dell’ordine, che in quel momento stava offrendo ai passanti mazzi di fiori di vario genere senza la prescritta autorizzazione. Nei suoi confronti è stata elevata una sanzione amministrativa ai sensi della normativa sul commercio su area pubblica, per un importo complessivo di circa 5.500 euro.

Oltre alla sanzione, è stato disposto l’ordine di allontanamento immediato dall’area. L’intero stock di merce, composto da 35 mazzi di fiori esposti all’interno di un secchio, è stato sottoposto a sequestro.

L’operazione rientra nelle attività di contrasto all’abusivismo commerciale messe in campo dalla Polizia Locale, finalizzate alla tutela del decoro urbano e alla salvaguardia dei commercianti in regola.