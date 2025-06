Tornano gli RS Feva al Circolo Velico Ravennate e lo fanno con una Regata Nazionale prevista tra oggi e il 2 giugno prossimo.

L’evento, organizzato dal sodalizio di Via Molo Dalmazia in compartecipazione con il Comune di Ravenna e collaborazione con RS Feva Italia, conterà sulla presenza di oltre cinquanta equipaggi composti da due velisti provenienti da ogni angolo della penisola. Un’occasione di confronto imperdibile per la flotta italiana, attesa da un fitto periodo estivo che vedrà due impegni internazionali di livello assoluto, il Campionato del Mondo, previsto a luglio presso il Club Nautique Voile d’Aix Les Bains, e quello Europeo, in programma a Riva del Garda in ottobre.

“Dopo un anno di assenza siamo contenti di tornare ad ospitare gli RS Feva con la loro Regata Nazionale: crediamo molto in questo doppio giovanile e già da diversi anni abbiamo costituito una squadra piuttosto competitiva – spiega Jacopo Pasini, Direttore Sportivo del Circolo Velico Ravennate – Per la classe è un anno importante, visto lo svolgersi dei principali appuntamenti internazionali in Francia e in Italia. Ci aspettano tre giorni di bel tempo e divertimento assicurato per i ragazzi”.

Le regate, dieci in totale con un massimo di quattro al giorno, si svolgeranno nello specchio acque antistante la spiaggia di Marina di Ravena