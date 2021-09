Giornate intense per il Circolo Velico Ravennate che domenica è stato tra i protagonisti di Navigare Per Ravenna, evento che, come vuole la tradizione, ha unito il mare al cuore della città, e nei prossimi giorni ospiterà il Marina Militare Nastro Rosa Tour.

NAVIGARE PER RAVENNA: LA VELA RAGGIUNGE LA CITTA’

Si è svolta ieri l’edizione 2021 di Navigare per Ravenna, manifestazione nata per consolidare l’identità marinara del territorio, congiungendo il mare e la città attraverso la risalita del Candiano il mattino, il Trofeo del Porto, che prevede l’incontro tra aziende e istituzioni del porto, e il Trofeo dei Sodalizi, articolato su una serie di regate riservate alle associazioni veliche attive sul territorio.

Grazie al supporto della Guardia Costiera e complice una bellissima giornata di sole, una flotta di ben sessanta barche ha potuto raggiungere il fondo della darsena cittadina.

L’arrivo della pioggia non ha spento gli entusiasmi dei partecipanti che hanno animato il Trofeo del Porto: Autorità di Sistema Portuale, SAPIR, Giovani Agenti Marittimi e l’Associazione Athena hanno continuato a darsi battaglia, incuranti del peggioramento della situazione meteo. A imporsi è stata l’Autorità di Sistema Portuale.

Seguitissimo dal pubblico il Trofeo dei Sodalizi: contro le previsioni della vigilia, in condizioni di vento leggerissimo, a spuntarla è stato il Circolo Velico Ravennate, davanti al Ravenna Yacht Club e al Bagno Baloo.

DA DOMANI, A MARINA DI RAVENNA, E’ TEMPO DI MARINA MILITARE NASTRO ROSA TOUR

Si svolgerà domani sera, a partire dalle ore 18, la cerimonia di apertura della frazione ravennate del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2021, evento organizzato da Difesa Servizi S.p.A., SSI Events e dalla Marina Militare che, in occasione della trasferta bizantina, ha trovato la collaborazione del Circolo Velico Ravennate. A supportare il momento conviviale, destinato a concludersi con un cocktail di benvenuto, sarà Micoperi.

Cuore pulsante della manifestazione, che porterà a Marina di Ravenna gli equipaggi impegnati a bordo di dieci Beneta Figaro 3 nella seconda frazione dell’Hempel Double Mixed Offshore World Championship partita oggi da Bari, sarà il villaggio regate, operativo fino al 23 settembre in Piazzale Adriatico.

Oltre ai protagonisti dell’evento offshore, iniziato lo scorso 26 agosto a Genova e passato per Civitavecchia, Gaeta, Napoli, Brindisi e Bari, a dare spettacolo saranno anche i trimarani Diam 24, le cui regate, previste per il pomeriggio del 22 settembre all’interno delle dighe del porto di Ravenna, saranno commentate live dal noto giornalista specializzato Mauro Melandri, voce ufficiale dell’evento e addetto stampa del Circolo Velico Ravennate.

Di livello assoluto le entry list delle due flotte che riuniscono un totale di tredici Nazioni e atleti come Piero D’Alì, già in America’s Cup, Volvo Ocean Race e Solitaire du Figaro, Guillermo Altadill, protagonista di dieci giri del mondo, Martin Stromberg, watch captain in Volvo Ocean Race, Maelle Frascari, già campionessa iridata Nacra 17, e Claudia Rossi, tre volte campionessa europea J/70.