Inizia oggi alle 15.30 l’edizione 2025 de la Galiola, prova di altura valida per il Campionato Italiano Offshore che il sodalizio di Via Molo Dalmazia ha rilanciato nel corso delle ultime stagioni, registrando un numero sempre crescente di iscritti. La partenza, data dal tratto di mare antistante la spiaggia di Marina di Ravenna, seguirà di poco l’ultimo briefing meteo, curato come viola la tradizione da Alessandro Pezzoli.

Evento appartenente alla storia del circolo bizantino, la Galiola, che anche quest’anno trova l’appoggio di un partner come UniCredit, è stata per tanti anni un riferimento dell’altura adriatica. Il percorso, lungo circa 160 miglia, si dipana lungo la congiungente tra Ravenna e l’isola croata de la Galiola, appartenente all’arcipelago delle isole quarnerine. Disabitata, situata a nord-ovest di Unie, la Galiola rappresenterà il punto di metà percorso e andrà doppiata subito prima di iniziare il ritorno verso le coste romagnole.

Vinta nel 2024 in tempo reale dal TP52 Blue di Bonfiglio Mariotti con il tempo record di 21h 36m 2s e in compensato dal Farr 30 Drago Volante di Antonella Gismondi, la Galiola è stata inserita tra le prove che contribuiranno ad assegnare il titolo di Campione Italiano Offshore e quest’anno conta su una entry list composta da venticinque imbarcazioni particolarmente competitive.

Oltre al citato Drago Volante, sulla linea di partenza incroceranno barche come il Class 40 Fantastica Tecknowool di Stefano Raspadori, Mr Hyde di Marco Rusticali e il Farr 53 QQ7 di Salvatore Costanzo, cui sono andati i line honors delle edizione 2022 e 2023. Al via anche i Farr 40 Shear Terror di Cesare Salotti e Irina di Maurizio Guglielmo.

“Dici Galiola e pensi a un evento che fa parte della tradizione della navigazione adriatica: il Circolo Velico Ravennate, che ne è stato l’inventore, è riuscito a riportarla in auge al punto da venire oggi considerata come attendibile e imperdibile banco di prova del movimento alturiero dell’Adriatico settentrionale. Un’operazione ben riuscita, resa possibile dalla vicinanza di tanti partner operanti sul territorio” ha commentato Giovanni Ceccarelli, consigliere del Circolo Velico Ravennate.

L’edizione 2025 de la Galiola arriverà a conclusione domenica pomeriggio, con la cerimonia di premiazione in programma presso la sede del Circolo Velico Ravennate.