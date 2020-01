La Polizia di Stato ha denunciato R.A., 31enne tunisino, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e immigrazione clandestina.

Ieri notte una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna, nel corso del servizio di controllo del territorio, ha proceduto, in via Magazzini Posteriori, ad identificare un cittadino straniero che, accortosi della presenza degli agenti si disfaceva di un involucro gettandolo in terra.

L’uomo, che si dichiarava di nazionalità tunisina e clandestino sul territorio nazionale, da un sommario controllo è stato trovato in possesso della somma di 120 euro in banconote di vario taglio.

I poliziotti recuperavano l’involucro gettato in terra dallo straniero, che è risultato contenere sostanza stupefacente del tipo eroina per un peso di 7 grammi.

L’uomo, identificato per R.A. tunisino 31enne senza fissa dimora, è stato quindi condotto in Questura dove è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violazione del Testo Unico dell’Immigrazione.