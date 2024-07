“Terminata l’emergenza alluvione nel Maggio del 2023 , si è proceduto al consolidamento delle zone più ammalorate delle aste fluviali , gli enti hanno lavorato alacremente per far in modo che ci fosse una riqualificazione valida di un territorio distrutto da quell’evento meteorologico terribile .

In questo contesto, si è deciso provvisoriamente , di depositare in maniera transitoria una quantità elevata di terreno proveniente dai lavori di ripristino del Fiume Savio nel parcheggio del cimitero di San Zaccaria , successivamente si è provveduto a toglierne una parte data la quasi totalità del parcheggio del cimitero coperta ma ,oggi , troviamo ancora una cospicua parte di terreno ancora li depositata.

Il Capogruppo Pri Vasi , nella giornata di oggi ha depositato un Question Time per chiedere alla giunta e al sindaco di accelerare i processi che possano rendere nuovamente fruibile il parcheggio nella sua totalità , e che quindi vada ripristinata una situazione ormai degradante per quello spazio pubblico”.

Andrea Vasi (Capo-gruppo PRI)