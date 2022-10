“Dopo le affermazioni contrarie del Capogruppo pentastellato Schiano in commissione consiliare CCAT il 14 ottobre Sul progetto rigassificatore, il movimento 5 stelle prenda una posizione su quale ruolo vuol sostenere sia in consiglio che in giunta .

Sindaco e Vice sindaco hanno sempre espresso una posizione molto netta a favore del rigassificatore, linea divenuta di tutta la giunta, unanime nel pensare a questo progetto per la sua strategicità.