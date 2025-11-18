Sarà Vasco Errani, ex presidente della Regione Emilia-Romagna, a guidare l’Istituto Cervi di Gattatico, nel Reggiano, la Casa museo dedicata ai sette fratelli fucilati dai fascisti nel 1943.

Lo ha nominato l’assemblea dei soci dopo l’addio alla presidenza di Albertina Soliani, da dieci anni alla guida dell’istituto.

“Un sentito ringraziamento alla senatrice Soliani – osservano in una nota il presidente della Regione, Michele de Pascale e l’assessora alla Cultura Gessica Allegni – In questi anni Casa Cervi si è trasformata in un faro di memoria viva e partecipata, capace di parlare alle nuove generazioni con una forza e un’autenticità straordinarie”.

Di fatto, proseguono, “la capacità della senatrice Soliani di rendere la storia un patrimonio condiviso e di trasformare il ricordo in impegno civile rappresenta un esempio di come la cultura possa essere strumento di crescita democratica e sociale”.

E ringraziata la presidente uscente, de Pascale ringrazia anche il neonominato Errani per la disponibilità: “la forza dei suoi ideali, la profonda conoscenza di tutta la rete di Istituti storici e culturali della nostra regione, le sue relazioni in tutta Italia e il suo senso delle Istituzioni sono la migliore garanzia per il proseguo e le nuove sfide dell’Istituto Cervi”.

“Colpisce sempre vedere tanti giovani partecipare alle iniziative per l’anniversario della morte di Alcide Cervi – conclude Allegni – Quella presenza è la prova che il lavoro della senatrice Soliani ha dato buoni frutti, assicurando che la memoria e il sacrificio dei sette fratelli continueranno a ispirare le generazioni future”.

