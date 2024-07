Variante di Borgo Rivola percorribile nel 2026. Il vecchio tracciato sarà ripristinato

Al centro del dibattito politico di queste ore fra Partito Democratico e Fratelli d’Italia, la variante di Borgo Rivola dovrebbe essere percorribile entro la fine del 2026. La struttura commissariale ha approvato il finanziamento per la costruzione della variante alla provinciale 306 Casolana. Come sottolineato da Fratelli d’Italia nella polemica politica, il progetto è datato e atteso da più di 10 anni. Grazie alla variante, si eviterà il passaggio dal piccolo ponte che anticipa la cosiddetta curva “Capirossi”, riducendo il numero di veicoli in transito dal centro abitato. Proprio il ponte è in parte franato a causa di uno smottamento avvenuto durante l’alluvione, legato alla rottura di alcune tubature. Ora il traffico è regolato da un semaforo.