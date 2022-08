Nella notte tra giovedì e venerdì il pozzo cinquecentesco della Rocca Estense di Lugo è stato danneggiato da ignoti. E’ stato il sindaco Davide Ranalli a darne notizia tramite un video.

“Ogni volta che viene danneggiato un pezzo della nostra città, viene danneggiata tutta la comunità. A farne le spese, questa volta, è stato il pozzo cinquecentesco della nostra Rocca. Siamo stati costretti a coprirlo perché il pozzo è stato colpito da un atto vandalico che merita da parte dell’amministrazione di aprire una denuncia per cercare di scoprire chi sono i colpevoli. Queste denunce ci servono soprattutto per segnalare che è compito dell’amministrazione tutelare il proprio patrimonio e ristabilire un senso civico che in questi anni sembra essersi perduto.

C’è chi teorizza che occorrerebbe più repressione: noi pensiamo che sia utile, ma che nessun elemento di repressione potrà mai ristabilire un senso civico che si è perduto e che l’amministrazione e i cittadini insieme hanno il dovere di ricostruire – conclude il primo cittadino – Ritessere una connessione tra la città e il proprio patrimonio è l’obiettivo che insieme questa comunità deve tornare a darsi.”, ha dichiarato il sindaco Ranalli.