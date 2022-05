Vandalismi e microcriminalità in centro a Lugo, Ranalli: “Chiederemo più controlli” | VIDEO

“Basta promesse” è il titolo che oggi campeggiava nelle locandine dei giornali alle edicole di Lugo. Si tratta della frustrazione di residenti ed esercenti del centro dopo il nuovo episodio di microcriminalità che ha colpito il Caffè Felix in via Calderoni: vetrata in frantumi e furto di fondocassa e altro materiale. Nell’ultimo periodo l’area in torno al Pavaglione, in particolare nella zona di Largo della Repubblica, di notte, è contraddistinta da vandalismi, liti, anche risse. In occasione della riapertura del Teatro Rossini, il sindaco ha risposto anche alla frustrazione dei propri concittadini.