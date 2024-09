Lo scorso week end si sono purtroppo verificati atti vandalici presso la Scuola Materna di Cotignola, in Piazza Giovanni Paolo II, a Cotignola.

Il Comune è alla ricerca di immagini per risalire all’identità dei responsabili e ha pubblicato un annuncio sul profilo Facebook istituzionale: “Chiunque avesse una videocamera di sorveglianza attiva in zona (es. Via Madonna di Genova vicino al passaggio a livello, Piazza Giovanni Paolo II, Via Marconi, Via Pascoli) è pregato di contattare la caserma dei carabinieri di Cotignola a questo numero 0545 40104, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 14”