È stato un Halloween contraddistinto da alcuni problemi ad Alfonsine. Non tanto nella serata del 31 ottobre, quanto nei giorni precedenti, durante i quali sono andati in scena atti di vandalismo che hanno però messo in agitazione alcune famiglie del Comune della Bassa Romagna.

I giorni prima della festa in programma in piazza Gramsci, infatti, alcuni ragazzi, il Corriere di Romagna parla di un gruppo di cinque minorenni, ha utilizzato petardi per far esplodere bottiglie riempite di acido muriatico. Nei parchi invece del centro abitato sono stati trovati ordigni autoprodotti con bottiglie di plastica. Due episodi che hanno messo in allarme le famiglie che avrebbero voluto trascorrere la festa in giro per la città, accompagnando i bambini mascherati, come ormai da usanza.

“Come Amministrazione comunale abbiamo, già nelle settimane scorse, denunciato alle Autorità competenti quanto avvenuto e chiesto un particolare presidio da parte delle forze dell’ordine nel corso della serata di Halloween del 31 ottobre” ha spiegato il sindaco Riccardo Graziani prima dello svolgimento della festa in piazza Gramsci. Il primo cittadino ha comunque presentato un esposto in Procura.

Sembra che i protagonisti degli atti vandalici precedenti la festa, già l’anno precedente avessero creato qualche problema.

La festa è stata presidiata da Polizia locale e Carabinieri. Fortunatamente non risultano essersi verificati spiacevoli inconvenienti.