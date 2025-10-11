Valore ai giovani: premiati gli studenti delle scuole di Imola che hanno raggiunto il massimo dei voti alla maturità

“Valore ai giovani” è il titolo della mattinata organizzata a Imola nella Sala BCC Città e Cultura per premiare gli studenti delle scuole della città e dell’Alberghiero di Castel San Pietro che, all’esame di maturità del 2025, hanno raggiunto il massimo dei voti. 59 in tutto i ragazzi che hanno ottenuto i 100 centesimi. La premiazione è stata promossa dal Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese e dalla Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche Multifor, in collaborazione con Confartigianato. Prima delle premiazioni, come ogni anno, chi ha da poco superato la maturità ha raccontato la propria esperienza, le ansie, i metodi di studio, le strategie utilizzate agli attuali studenti di quinta superiore.