Prestigioso riconoscimento internazionale per Valerio Molinari, azionista di maggioranza del gruppo ravennate Ecogest SpA e CEO di Ecogest USA, insignito del titolo di “Champion Sustainability” durante la quarta edizione di “Italian Design Week”, l’evento promosso da IMARK, con il patrocinio del Ministero del Turismo e Made in Italy, e dell’Ambasciata italiana negli USA,

Il premio, consegnato nella prestigiosa cornice del Willard Hotel a Washington, alla presenza del Ministro Daniela Santanché e dell’Ambasciatore d’Italia negli USA, Marco Peronaci, celebra le figure che hanno saputo coniugare innovazione, impatto sociale e sostenibilità industriale, rendendo il design, in tutte le sue declinazioni, e la cultura d’impresa strumenti di competitività globale.

Molinari è stato premiato per aver dimostrato come la sostenibilità possa diventare motore industriale e non solo vincolo normativo, in linea con il tema portante dell’edizione 2025: Sustainability – Green by Design.

“Questo riconoscimento non è solo un premio conferito all’azienda che ho fondato, alla mia famiglia che è parte attiva nella conduzione dell’azienda, o a tutti i miei collaboratori; è soprattutto il riconoscimento della straordinaria capacità e del potenziale che le piccole e medie imprese italiane riescono a esprimere quando sono chiamate a esportare il proprio know-how e il Made in Italy nel resto del mondo – ha dichiarato Valerio Molinari -. In questi 30 anni sul mercato nazionale, e negli ultimi 10 su quello internazionale, abbiamo dimostrato come un’antica arte artigianale – e per certi versi contadina – quella della manutenzione del verde lungo le infrastrutture di trasporto, possa essere trasformata in un’attività industriale con il supporto delle più moderne tecnologie.”

La cerimonia di premiazione si è svolta nel corso della gala dinner ufficiale di Italian Design Week, alla presenza di rappresentanti del mondo istituzionale, economico e culturale, e rappresentanti di aziende che rappresentano il simbolo del Made in Italy come Leonardo, ITA Airways, Ducati, e Starhotels.