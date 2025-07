Dalla Sicilia a Faenza. I Raggisolaris danno il benvenuto a Valerio Longo, ala\pivot classe 2004, che in pochi anni ha fatto un vero e proprio giro d’Italia all’insegna della pallacanestro, giocando buoni campionati e mostrando di essere un giocatore da B Nazionale. Dalla sua Alcamo è partito alla volta di Trapani, poi ha giocato a Bologna, ad Alba, a Montecatini, a Cecina, a Piacenza e ora sarà in Romagna con i Raggisolaris. Centro di 204 cm di movimento e grande lottatore a rimbalzo, Longo ha tutte le caratteristiche per farsi valere e amare anche a Faenza.

Valerio Longo, nato ad Alcamo l’11 marzo 2004, ha il basket nel dna. La mamma Daniela Grande ha giocato a pallacanestro in serie A1 negli anni Novanta a Priolo, Avellino ed Alcamo e proprio nella città trapanese, Longo inizia il suo percorso cestistico nella Libertas Alcamo. A livello giovanile si mette subito in mostra per qualità e fisico (a 13 anni è già alto 190 cm), vestendo la maglia della nazionale dell’Under 14, dell’Under 16, con cui disputa il torneo internazionale ad Iscar in Spagna, e partecipando ad alcuni raduni con l’Under 18.

Nel 2018 passa alla Pallacanestro Trapani, con la quale nella stagione 2021/22 esordisce in serie A2, collezionando sei presenze. Nella seconda parte del campionato 2020/21 si trasferisce alla Fortitudo Bologna (serie A1) giocando nelle giovanili e nell’annata successiva ritorna alla Pallacanestro Trapani in A2 dividendosi con la Nuova Pallacanestro Marsala in C Silver grazie al doppio tesseramento. Nel 2022/23 è ad Alba con il Langhe Roero in serie B e nel 2023/24 inizia negli Herons Montecatini in B Nazionale per passare poi al Basket Cecina in B Interregionale. Nella scorsa stagione ha giocato nella Bakery Piacenza in B Nazionale, contribuendo al raggiungimento della salvezza diretta.

“Arrivo ai Raggisolaris con grandissime motivazioni – spiega – e con l’obiettivo di ritagliarmi subito la fiducia dell’allenatore per guadagnarmi minuti, dando il massimo in campo. A Piacenza ho vissuto una stagione di bassi e di alti, giocando pochi minuti ad inizio campionato per poi trovare sempre più spazio. Con questo spirito e la voglia di fare bene mi presento a Faenza, una società che mi ha davvero impressionato quando lo scorso anno sono venuto a giocare al PalaCattani. La dirigenza è seria e nel club c’è molta organizzazione, il palazzetto è stupendo e il tifo è caloroso. Ci sono dunque le premesse migliori per fare bene e fondamentale è stato anche coach Pansa che mi ha fatto sentire importante sin dalla prima volta in cui ci siamo parlati, dandomi tanta fiducia. Non vedo l’ora di scendere in campo e di mettermi a disposizione dei compagni, come ho sempre fatto in carriera. Come giocatore, mi ritengo un atleta che mette in campo tanta energia e che si sacrifica in difesa e a rimbalzo”.

Il commento del Direttore Sportivo Andrea Baccarini. “Longo è un ragazzo ancora giovane e in grande crescita e ha già disputato stagioni importanti. Crediamo nelle sue qualità e che possa crescere ancora, portando qualità nel settore lunghi. Nella scorsa stagione si è messo in luce soprattutto nell’ultima parte di campionato quando gli è stata data fiducia facendosi trovare pronto. L’allenatore crede in lui, Valerio è molto motivato da questa nuova esperienza e quindi ci sono tutte le premesse perché possa diventare un giocatore importante nel nostro roster”.