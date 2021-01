Sul fronte vaccinale in cui “in questi minuti stiamo superando quota 120mila” vaccini somministrati “l’Emilia-Romagna è pronta. Proseguiamo a vaccinare. Noi vogliamo accelerare, e siamo in grado di farlo”.

E’ quanto scrive, in un post sulla sua pagina Facebook, il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che, in merito alla riduzione delle forniture da parte di Pfizer invita il Governo e l’Unione Europea “a vigilare” poichè “è’ il momento della serietà e della responsabilità”.

Proprio perchè la Regione è pronta ad accelerare, osserva, “ci siamo rivolti al Governo, al ministro Speranza e al commissario Arcuri, perché la riduzione della fornitura Pfizer-BioNtech che registriamo questa settimana sia solo temporanea, che la fornitura torni regolare già dalla prossima settimana, compreso il recupero delle dosi non arrivate in questi giorni. Su questo – prosegue Bonaccini – il Governo, così come l’Unione europea, devono vigilare e non arretrare di un centimetro: le dosi acquistate devono arrivare nei territori, la campagna di vaccinazione deve proseguire a pieno ritmo. Punto.

E’ il momento della serietà e della responsabilità. Questa battaglia – conclude il presidente emiliano-romagnolo – è troppo importante. La dobbiamo combattere tutti insieme, non c’è tempo da perdere”.

