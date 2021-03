In questi giorni è partita la campagna vaccinale per il personale scolastico. Uno dei problemi sorti già nelle fasi della prenotazione è però riguardato i docenti che attualmente hanno ancora la residenza fuori regione e di conseguenza, in molti casi, non hanno effettuato la scelta di un medico di medicina generale sul territorio, molte volte perché questi trasferimenti sono solamente periodici, per un lasso di tempo limitato.

In merito a questo problema, la consigliera comunale Samantha Tardi, capogruppo in consiglio comunale per CambieRà, ha presentato un question time da discutere in assemblea.

Il testo del question time

“Premesso che:

da fine dicembre 2020 è partita la campagna vaccinale anti Covid19 anche nella nostra città, sottoponendo ad esso, con celere priorità, in prima battuta, tutti gli operatori sanitari, per poi passare agli over 85, a seguire gli over 80, fino ad arrivare ad oggi, con l’apertura delle prenotazioni per il personale docente.

Considerato che:

la prassi per prenotare il vaccino da parte del docente, nella nostra regione, l’Emilia Romagna, prevede una chiamata al proprio medico di medicina generale, affinché predisponga gli appuntamenti per prima dose e richiamo.

Tenuto conto altresì che:

è piuttosto notorio il fatto che i docenti, prima di essere assegnati di ruolo in un Istituto Scolastico, vengono sottoposti a frequenti trasferte anche fuori regione, le quali vengono accettate e vissute benché senza provvedere a spostare la propria residenza di origine, quantomeno per mantenere un punto fisso di riferimento nella vita.

Segnalazioni notificano però che:

la prassi che la regione Emilia Romagna ha imbastito per le prenotazioni dei vaccini da parte dei docenti, sottopone i trasfertisti a gravi disagi, poiché essi non hanno un medico di medicina generale locale a cui rivolgersi e, per poter prenotare il vaccino, dovrebbero, in taluni casi, recarsi personalmente alla propria sede ASL (che magari potrebbe essere situata in regione interdetta) ed effettuare cambi di medico, con tutte le noie annesse e connesse, tenuto altresì conto che ci troviamo nel pieno dello svolgimento dell’anno scolastico.

Con tutto quanto premesso, quindi, si chiede al sindaco ed alla giunta: