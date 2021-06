Vaccini in Emilia-Romagna: dal 7 giugno prenotazioni per tutti i cittadini dai 12 ai 39 anni

Tutti i cittadini emiliano-romagnoli vaccinati entro l’estate: è questo il traguardo fissato dal governatore Stefano Bonaccini e dall’assessore regionale alle Politiche per la Salute Raffaele Donini. Nelle prossime settimane infatti tutti i cittadini dai 12 anni in su potranno prenotare la somministrazione del vaccino anti-Covid, con il supporto delle farmacie che dalla fine di giugno entreranno a far parte della rete vaccinale. Le prenotazioni, a partire dal 7 giugno, si apriranno in maniera scaglionata ogni due giorni: il 7 e l’8 giugno sarà la volta di chi ha tra i 12 e i 19 anni; il 9 e il 10 giugno toccherà ai 35-39enni; 11, 12 e 13 giugno spazio alla fascia 30-34; 14 e 15 giugno sono i giorni per chi ha tra i 25 e i 29 anni e infine dal 16 al 18 giugno le prenotazioni si apriranno con i 20-24enni. La Regione ha deciso di dare la precedenza ai ragazzi tra i 12 e i 19 anni per poter iniziare il prossimo anno scolastico a settembre con tutto il mondo della scuola vaccinato con prima e seconda dose. Durante il mese di giugno inoltre la Regione lascia la possibilità alle città di organizzare gli open day vaccinali. Per la provincia di Ravenna l’open day si svolgerà al Pala de André a partire dalle 19,30 sabato 5 e domenica 6 giugno: durante le due serate 500 dosi verranno somministrate a tutti i cittadini dai 18 anni in su che hanno effettuato la prenotazione dallo scorso giovedì.