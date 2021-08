Vaccini a Ravenna, da oggi al via le somministrazioni all’Esp e al Cmp

È operativa da oggi la nuova sede vaccinale individuata da Ausl Romagna presso il centro commerciale Esp di Ravenna, che questa mattina dalle 8,30 ha aperto le porte per accogliere le numerose persone in attesa di ricevere il vaccino anti-Covid. La nuova sede sostituirà l’hub precedentemente allestito presso il Pala de André, che a fine settembre ospiterà la manifestazione OMC dedicata al settore dell’Offshore. Il polo vaccinale all’interno dell’Esp è dotato di 10 postazioni vaccinali aperte durante tutta la settimana dalle 8,30 alle 19,30 ed è in grado di somministrare fino a 1400 vaccinazioni al giorno. Considerati gli spazi ridotti rispetto al Pala de André, è consigliabile rispettare l’orario dell’appuntamento, dato che non è possibile accogliere un elevato numero di persone in attesa all’intero dei 950 metri quadrati del centro. Questa sede vaccinale presenta però un vantaggio in termini di costi: rispetto ai 70mila euro mensili spesi dall’Ausl per utilizzare la struttura di via Trieste, lo spazio all’interno del centro commerciale costo al mese 9.500 euro.

Parallelamente all’hub dell’Esp, presso il Cmp di via Fiume Montone Abbandonato, l’Ausl ha attivato sempre a partire da oggi altre 5 postazioni vaccinali aggiuntive, in funzione dal dal lunedì al sabato dalle ore 14 alle 20 e la domenica dalle ore 8,30 alle 19,30. In questa sede, si potranno effettuare fino a 1200 vaccinazioni al giorno.

I cittadini che erano prenotati per le prime giornate di agosto per effettuare il vaccino ( prima dose o richiamo) sono stati contattati dall’Ausl attraverso sms o direttamente al telefono per ricevere le indicazioni sulla nuova sede in cui recarsi. Nell’eventualità che alcuni cittadini, non abbiano salvato il messaggio con le nuove indicazioni , possono contattare direttamente il cuptel al numero verde 800002255 per ricevere le informazioni su luogo e orario della vaccinazione