Vaccinazioni over 50 negli ambulatori medici: problemi logistici e organizzativi con i vaccini mRNA

Con l’avvio la scorsa settimana delle registrazioni per gli over 50 che desiderano vaccinarsi, sono sorte due problematiche legate ai medici di medicina generale. La prima, riguardante la comunicazione, con i medici che si sono trovati in diversi casi inconsapevoli del loro coinvolgimento, poiché i rappresentanti sindacali che hanno siglato la collaborazione con la Regione non rappresentavano l’intera categoria poi realmente coinvolta. Per questo nei distretti dell’Ausl Romagna è aperto un doppio metodo di registrazione: negli ambulatori medici o utilizzando gli ormai soliti canali dell’Ausl. La seconda di tipo logistico: i vaccini a mRNA a disposizione sono difficilmente gestibili dai medici di famiglia, che non possiedono frigoriferi adatti e rischianoujk di dover essere chiamati a lavorare contro il tempo e che un’eventuale disdetta vanifichi l’organizzazione vaccinale. Il tutto mentre l’attività ambulatoriale deve essere portata avanti

Le interviste sono state organizzate a margine della cerimonia d’inaugurazione dell’Unione Operativa di Terapia Antalgica all’ospedale di Ravenna, avvenuta venerdì 14 maggio.