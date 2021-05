Partita oggi la registrazione per la vaccinazione della fascia 50-54 anni che alle 11 di questa mattina, attraverso il portale regionale, aveva già raggiunto 5.726 iscrizioni. L’Ausl Romagna invita i cittadini, appartenenti a questa fascia di età a privilegiare l’utilizzo della piattaforma regionale dedicata http://salute.regione.emilia-romagna.it/candidature-vaccinazione rispetto alle telefonate, per non appesantire l’attività degli studi medici. Considerato il numero elevato di persone candidate alla vaccinazione, l’adesione mediante la registrazione online è infatti necessaria per facilitare l’accesso e allo stesso tempo per ottimizzare l’organizzazione del lavoro dei medici.

Vaccinazioni ai conviventi di soggetto estremamente vulnerabile in condizione di immunodepressione

I conviventi di soggetti estremamente vulnerabili in condizione di immunodepressione possono chiedere di essere vaccinati.

Per prenotarsi occorre presentare un’autocertificazione che attesti il proprio stato di convivente e la patologia del soggetto che attesti la condizione di appartenenza alla categoria di “estremamente vulnerabile” in condizione di immunodepressione. Il modulo dell’autocertificazione contenente anche l’elenco delle patologie è scaricabile dal sito di Ausl Romagna a questo link: https://www.auslromagna.it/vaccinazione-anti-covid-19

L’autocertificazione deve essere compilata e firmata e, unitamente alla copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, deve essere mostrata in fase di prenotazione e poi consegnata il giorno dell’appuntamento agli operatori del punto vaccinale.

La prenotazione può essere effettuata attraverso i canali di Cup, Farmacup e Cuptel. Nel caso la prenotazione venga effettuata attraverso il Cuptel, il modulo di autocertificazione, debitamente compilato e firmato dovrà essere consegnato direttamente al punto vaccinale, lo stesso giorno dell’appuntamento della seduta vaccinale