Non solo quella contro il coronavirus, tutte le vaccinazioni sono importanti. Per questo motivo l’Unità Operativa di Igiene e Sanità pubblica dell’AUSL della Romagna, sede di Ravenna, dedica due giornate alla somministrazione di prime dosi e richiami contro il tetano, malattia infettiva acuta molto grave, con esiti talvolta fatali.

Il 16 e il 23 novembre, dalle ore 9 alle ore 12.30, nell’’ambulatorio vaccinale dell’Igiene Pubblica di Riolo Terme, in via Tarlombani presso la Casa della Salute “Valle Senio”, gli over 70 mai vaccinati o che necessitano il richiamo potranno effettuare la somministrazione.

Infatti, tutti i cittadini over 70 residenti nel Comune di Riolo Terme che non hanno mai fatto questa vaccinazione oppure che non hanno mai completato il ciclo o che hanno effettuato l’ultimo richiamo oltre 20 anni fa sono stati contattati telefonicamente dall’AUSL Romagna per invitarli alla vaccinazione in quelle due giornate. Le vaccinazioni verranno eseguite gratuitamente e senza prenotazione.

Non è necessaria la richiesta del medico, si prega di portare con sé la Tessera Sanitaria e il tesserino delle vaccinazioni.

La vaccinazione antitetanica è efficace, ben tollerata e si può eseguire in ogni momento dell’anno. Non ci sono particolari intervalli di tempo da rispettare con il vaccino anticovid, il vaccino antinfluenzale o il vaccino antipneumococcico.

Per chi lo ha attivato, nel fascicolo sanitario elettronico è possibile consultare il proprio stato vaccinale e verificare quindi se si è o meno in regola con l’antitetanica.

Coloro che sono stati contattati ma non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale, possono comunque recarsi direttamente in una delle due giornate, nelle fasce orarie indicate, per eseguire gratuitamente la somministrazione del vaccino contro il tetano.

Il vaccino che verrà proposto protegge contro il tetano, la difterite e la pertosse oppure si potrà eseguire un vaccino che protegge solo contro il tetano e la difterite.