Va in scena l’Orchestra dei liceo Torricelli-Ballardini dedicata ai cantautori

Arriva il concerto dell’Orchestra del liceo Torricelli-Ballardini. Si conclude il percorso dedicato ai cantautori avviato nel polo liceale e curato dal MEI. Doveva essere una grande festa di musica per la scuola, ma purtroppo, considerata la situazione epidemiologica, l’evento potrà svolgersi solamente in streaming. Il concerto-reading finale portato in scena dai ragazzi dell’Orchestra dei Cantautori del Polo Torricelli-Ballardini sarà trasmesso online dalla sede di Artistation. Gli studenti suoneranno canzoni di Fabrizio De André, Rino Gaetano, Lucio Battisti, Calcutta, Nomadi e tanti altri. Un evento che sarà curato in ogni minimo aspetto dagli studenti stessi al termine del percorso di studi: 25 i curatori dell’evento finale, 45 in tutto i partecipanti al corso, protagonisti non solo quindi sul palco, ma anche dietro le quinte, per quanto concerne la preparazione, la programmazione, la comunicazione e tutti gli aspetti tecnici legati ad un concerto. L’appuntamento è quindi fissato per venerdì 30 aprile alle 17.30.