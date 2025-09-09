Si è svolta domenica 7 settembre presso la sede di Faventia Sales di Tebano la V^ Estemporanea avente come tema la vendemmia a Tebano.

Gli artisti in gara hanno passato l’intera giornata a Tebano per realizzare la loro opera, in un contesto nel quale sono risultati immersi nei sapori, odori e colori tipici della vendemmia a Tebano.

L’iniziativa si è svolta con successo grazie all’organizzazione dell’Associazione Acquerellisti Faentini.

Faventia Sales ha messo a disposizione i propri locali ed ha fornito i premi da assegnare ai vincitori.

Il Comune di Faenza ha patrocinato l’evento ed ha partecipato con un proprio referente (l’Assessore alla Scuola, Formazione e Sport Martina Laghi) alla giuria che ha valutato tutte le opere.

Oltre all’Assessore Laghi, la giuria era composta da: Laura Montanari in rappresentanza di Faventia Sales, Dott.ssa Luisa Renzi, storica dell’arte e Valeria Cavina (segretaria e rappresentante Acquerellisti Faentini “Silvano Drei)”.

Il primo premio è stato assegnato all’artista Anna Bucchi che ha conquistato la giuria all’unanimità con un’opera sobria, eseguita con uno stile fine ed elegante, caratterizzata da colori caldi, tendenti al rosso ed al giallo, tipicamente autunnali.

Il secondo Premio è andato a Marinella Zaccherini, il terzo premio a Stefania Salaroli, il quarto premio all’artista Romano Neri e il quinto premio a Biserni Delvio.

La targa in memoria del Maestro Silvano Drei è stata conferita a Uber Leoni.

Un sentito grazie a tutti gli artisti che hanno partecipato; anche le opere non premiate sono state segnalate in quanto si è recepito all’interno di tutti i dipinti un rimando puntuale e ben rappresentato, rispetto al tema della vendemmia e dell’intorno ambientale.

Tutte le opere realizzate verranno presto esposte in luogo ancora da definire in accordo con il Comune di Faenza e la Società Faventia Sales.