Grave incidente nella mattinata di mercoledì in via Dismano, a San Zaccaria. Trasportato con il codice di massima gravità al Bufalini di Cesena il conducente di uno scooter. L’uomo, all’altezza del distributore di carburanti, secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, mentre percorreva la strada in direzione di Ravenna, ha urtato il cordolo che separa la carreggiata dalla pista ciclabile. Non riuscendo più a controllare lo scooter, l’uomo è caduto a terra, scivolando per una ventina di metri e andando a sbattere contro il pilone che sorregge l’insegna della stazione di rifornimento.

L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118, intervenuti con ambulanza ed auto-medica. Dopo le prime cure sul posto, è stato predisposto il trasferimento al centro traumatologico della Romagna.