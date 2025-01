Urbanizzazione Biancanigo bloccata dopo alluvione. Fdi: “Il Tar dà ragione ai costruttori”

Urbanizzazione bloccata a Biancanigo dopo l’alluvione. Il Tar ha dato ragione ai costrutti nel ricorso contro le istituzioni locali. Si tratta di un capitolo in qualche modo collegato alla vicenda della Ghilana. Dopo il 2023 era scoppiato infatti il caso delle urbanizzazioni in aree allagate con gli eventi di maggio: Ghilana e Biancanigo. Nonostante gli allagamenti, i due accordi operativi continuarono ad essere validi poiché ritenuti dalle istituzioni di interesse pubblico. Ai costruttori furono chieste modifiche per scongiurare eventuali ripercussioni da nuove alluvioni. Vennero sostenuti costi di progettazione. Solo a marzo 2024 s’iniziò a discutere di bloccare le urbanizzazioni, che poi, di fatto, vennero fermate dalle istituzioni locali nel giro di qualche settimana. Di fronte a questo atteggiamento ambiguo e a questa mancanza di chiarezza, che ha portato a costi di progettazione, i costruttori di Biancanigo sono ricorsi al Tar.