In un anno così particolare per la nostra città, sul fronte della violenza di genere, arriva una iniziativa di solidarietà da parte della bottega ceramica ‘Morigi and Girl’. La squadra delle artigiane faentine, come tradizione, per il periodo pasquale ha realizzato uova in ceramica che vengono poi vendute al pubblico. Venti di queste, come fatto già lo scorso anno, invece vengono donate a un’associazione del territorio per sostenerne le attività.

In prossimità della Pasqua 2021, la Bottega ceramica ha deciso di donare le venti uova a ‘Sos Donne Faenza’, l’associazione manfreda che si occupa di sostenere e accompagnare le donne vittime della violenza di genere nei loro difficili percorsi di allontanamento dai loro aguzzini.

Le uova realizzate per la collezione 2021 sono caratterizzate con i tipici soggetti del mondo animale distintivi di una parte della produzione della Bottega ceramica di Mirta Morigi. Se si vuole aderire all’iniziativa per sostenere l’operato di Sos Donne Faenza, per un regalo che possa anche avere un risvolto solidale, le uova in ceramica possono essere acquistate effettuando un bonifico bancario sul conto corrente dell’associazione al prezzo di 60 euro l’una. L’intero ricavato andrà così direttamente all’associazione.

Una volta effettuato il bonifico, per poter ritirare le uova, sarà sufficiente fotografare la ricevuta, inviandola, tramite il servizio di messagistica WhatsApp, al numero 366.9816870 specificando la scelta: “Gallina” o “Farfalla”. A quel punto si verrà ricontattati per concordare il ritiro direttamente alla Bottega in via Barbavara 19/4 oppure, con un sovraprezzo, direttamente a casa. Informazioni al numero telefonico 0546.29940.

“Vorrei ringraziare Mirta e tutto lo staff della bottega per la loro generosità” sottolinea l’assessora alle Pari opportunità, Milena Barzagli che assieme a una delle volontarie dell’associazione Sos Donne Faenza ha fatto visita alla bottega di ‘Morigi and Girls’. E’ fondamentale sostenere le associazioni che sono al fianco delle donne, vittime delle violenze fisiche e psicologiche e il gravissimo femminicidio che ha coinvolto recentemente la nostra città ce lo fa capire ogni giorno sempre di più”.

Questi i riferimenti bancari per l’acquisto delle uova pasquali in ceramica:

(Sos Donna Faenza – IBAN: IT 85 X 08542 23700 000000105813, segnalando come causale “acquisto uova pasquali Sos Donna Faenza”)