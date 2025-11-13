Un’opera in mosaico per il nuovo Terminal Crociere di Porto Corsini

Mare, mosaico, viaggio, natura, accoglienza: c’è un luogo a Ravenna dove tutti questi elementi stanno convergendo in una visione che mette in dialogo tradizione e sviluppo, funzione ed emozione, transiti e attese – è il nuovo terminal crociere di Porto Corsini, interamente finanziato da Cruise Terminals International (CTI), società controllante di Ravenna Civitas Cruise Port (RCCP) e da Royal Caribbean Group (RCG). L’architetto progettista Alfonso Femia descrive l’edificio non soltanto come un’infrastruttura, ma anche come un racconto della Città e del suo territorio nel linguaggio dell’architettura e della decorazione.

Capitolo fondamentale di quel racconto sarà l’opera in mosaico destinata alla hall principale, grazie all’iniziativa promossa da RCCP, finanziata da CTI e patrocinata dal Comune di Ravenna, dalla Regione Emilia Romagna e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti e Ravenna Festival. La commissione composta per l’occasione ha individuato quattro artisti del territorio per maggior potenzialità di sviluppo del tema, ovvero Il viaggio e il Mediterraneo; spetta ora a Dusciana Bravura, CaCO3, Nicola Montalbini e Sergio Policicchio presentare la loro proposta per i 25 metri quadrati di parete a disposizione. A gennaio l’annuncio dell’opera selezionata, che insieme ai richiami che caratterizzano le facciate del terminal reinterpreterà in chiave contemporanea l’identità bizantina e la tradizione musiva.