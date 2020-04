Uno spettacolo per sostenere la Croce Rossa di Faenza, impegnata in tutta la provincia per l’emergenza sanitaria

Agenda cancellata fino a giugno. Spettacoli da confermare per la seconda parte dell’estate, fino a settembre. La vita professionale di attori, compagnie teatrali e artisti di strada è stata completamente annullata dall’emergenza sanitaria, come molte altre. A differenza però degli altri settori del Paese, la cultura difficilmente potrà ripartire quando verranno allentate le restrizioni: difficile organizzare spettacoli nei teatri, nei locali, o nelle piazze senza creare grandi assembramenti. In molti in questo periodo si sono reinventati grazie allo streaming, come Andrea Marchi, in arte Il Paggio dei Clerici Vagantes, che la scorsa settimana ha ideato uno spettacolo per contribuire alla raccolta fondi a favore della Croce Rossa di Faenza, impegnata, a causa del coronavirus, a svolgere servizi in tutto il territorio provinciale. Ma ovviamente niente potrà mai sostituire il rapporto con il pubblico