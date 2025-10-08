I maestri della scuola Pirazzini, con la Dirigente Scolastica ed il Comitato Genitori, hanno organizzato un incontro aperto al pubblico insieme ad Alfonso Cuccurullo, per mercoledì 15 ottobres. Si tratta del primo appuntamento della nuova rassegna “Aperitivi letterari”.

Questo evento sarà interamente dedicato alla lettura per i più piccoli ( età 4-6 anni): alle ore 18:30 il Pirazzini aprirà le sue porte e i bambini, con le loro famiglie, potranno assistere ad uno spettacolo di Alfonso Cuccurullo, attore e narratore professionista, formatore nazionale Nati per Leggere, ideatore di laboratori teatrali e di animazione alla lettura.

Durante la serata sarà possibile ritirare gli elaborati di ceramica che i bambini hanno creato nella giornata di sabato 27 settembre alla Festa dei Bambini del Centro per le Famiglie.

L’ evento, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, si concluderà con una merenda. La serata è offerta dal Comitato Genitori della scuola Pirazzini