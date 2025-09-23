Uno spettacolo al Masini per ricordare don Puglisi

Uno spettacolo teatrale su don Giuseppe Puglisi, a Faenza, al Teatro Masini, per le scuole e per tutta la città. Con “U Parrinu” Christian Di Domenico racconta la storia di Pino Puglisi, ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993: a scuola o nelle strade, nel quartiere Brancaccio di Palermo, don Puglisi era riuscito a sottrarre molti giovani al “fascino” della mafia e alla futura vita malavitosa. Una grave ingerenza per i fratelli Graviano che ordinarono l’uccisione del sacerdote.

“U Parrinu”, promosso dal Centro di Solidarietà di Faenza, insieme all’Osservatorio della Legalità dell’Unione della Romagna Faentina, sarà proposto mercoledì 1 ottobre alle scuole. La sera precedente, il 30 settembre, allo spettacolo potrà assistere tutta la cittadinanza. È consigliata la prenotazione. Lo spettacolo è gratuito e rientra nelle attività finanziate grazie al bando “Legalità” della Regione Emilia-Romagna vinto dall’Unione Faentina.