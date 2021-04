Università, nuovi spazi per gli studenti di Scienze Ambientali: oggi l’inaugurazione del cantiere

Sono partiti oggi i lavori per ampliare il complesso edilizio che ospita il corso di Scienze Ambientali del Campus di Ravenna di via Sant’Alberto, che da tempo necessitava di ulteriori spazi per accogliere gli studenti. Con un intervento dal valore di 4,5 milioni di euro verrà infatti costruito un nuovo edificio con un’estensione di circa 1100 metri quadrati collegato a quello già esistente. All’interno del complesso verranno realizzate nuove aule, laboratori e una biblioteca in grado di accogliere un numero maggiore di studenti. Al taglio del nastro che ha simbolicamente dato il via ai lavori ha preso parte anche Francesco Ubertini, Rettore dell’Università di Bologna, che ha accolto con entusiasmo il progetto.