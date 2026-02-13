“Cresce anche quest’anno il numero dei nuovi iscritti ai corsi universitari di Ravenna, confermando l’apprezzamento di studenti e studentesse nei confronti della qualità dell’offerta formativa – commenta Fabio Sbaraglia, assessore all’Università –.Un risultato che premia l’impegno dell’Ateneo, ma anche la rete di soggetti, Fondazione Flaminia e Fondazioni bancarie in primis, che a vario titolo, concorrono allo sviluppo del Campus della nostra città. L’insediamento universitario su una città come Ravenna rappresenta un fattore decisivo di sviluppo sia sul piano culturale, che sociale, che economico. Per questo motivo Ravenna, attraverso tutte le sue articolazioni, non solo istituzionali, deve continuare nello sforzo di pensarsi sempre di più come una realtà strutturalmente universitaria.

Il grande impegno sul progetto dello studentato che sta prendendo forma in piazza Luigi Carlo Farini rappresenta solo l’elemento più visibile di un sostegno all’università che il Comune di Ravenna non ha mai fatto mancare. Abbiamo sempre più bisogno di aprirci alle esperienze, alle aspettative e alle necessità di migliaia di ragazzi e ragazze che ogni anno scelgono la nostra città per uno dei passaggi più importanti della loro formazione, per immaginare insieme il presente e il futuro della nostra città”.