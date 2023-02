Università: aumentano gli iscritti e gli spazi al polo faentino dei Salesiani

Diminuiscono gli studenti iscritti al Campus universitario di Ravenna, ma aumentano le iscrizioni al polo universitario faentino, che vede i corsi di laurea in Infermieristica e Logopedia, e il Master in “Manager per le funzioni di coordinamento di professioni sanitarie” ospitati nel complesso degli ex Salesiani, gestito da Faventia Sales, dove trova sede anche un Micmaster dell’Università di Ferrara, e il corso di Chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali nella sede di via Granarolo. L’aumento delle iscrizioni coincide con l’avvio delle procedure per i nuovi cantieri all’interno dei Salesiani: nell’ex teatro e nella chiesa verranno realizzati un’aula magna da 200 posti, fruibile anche per i concerti della Scuola di Musica, sei aule e 1600 metri quadrati di uffici. Il progetto è al vaglio della Soprintendenza. Il cantiere dovrebbe partire dopo l’estate.