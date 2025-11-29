Sarà un giorno importante domenica 30 novembre per l’Unitalsi Ravenna.

Alle 11 in Cattedrale, durante la Messa presieduta dall’assistente ecclesiastico don Pietro Parisi, i soci rinnoveranno l’adesione all’associazione, ribadendo il loro sì a dare il proprio contributo nei pellegrinaggi e nelle attività associative.

La Giornata dell’Adesione, che si celebra nello stesso giorno anche nelle 19 sezioni regionali e nelle 250 nazionali, sarà anche l’occasione per inaugurare la nuova sede dell’associazione. Al termine della celebrazione, ci si sposterà nel Seminario arcivescovile di piazza Duomo 4 per la benedizione dei nuovi i locali concessi in uso gratuito dalla Diocesi di Ravenna-Cervia.

All’inaugurazione parteciperanno il presidente del Consiglio comunale Daniele Perini e l’ Arcivescovo Mons Lorenzo Ghizzoni che impartirà la benedizione dei nuovi ambienti.. La nuova sede sarà un punto di riferimento per il volontariato, presenza tangibile accanto alle persone fragili.

“Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te” è il tema di questo anno associativo 2025-2026 per l’Unitalsi di tutt’Italia. L’Unitalsi conferma il proprio impegno nell’accompagnamento delle persone in difficoltà e con disabilità verso Lourdes, uno dei luoghi di culto mariano più importanti al mondo. Nel saltuario francese, come in altre mete di pellegrinaggio, l’associazione continua a riaffermare la propria missione: offrire sostegno, vicinanza e accompagnamento a quanti desiderano vivere l’esperienza del pellegrinaggio e della fede mantenendo sempre al centro la persona, la sua dignità e le sue necessità.