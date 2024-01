Martedì 20 dicembre si è tenuta una visita studio da parte di un gruppo di tecnici e amministratori dell’Unione e dei Comuni della Bassa Romagna presso il Comune di Modena, nella cornice del progetto sulle infrastrutture verdi urbane in Bassa Romagna, «EuroP.A. 4 green».

Un confronto ricco di spunti e approfondimenti quello offerto dall’amministrazione modenese, che presenta anni di esperienza e innovativi progetti all’attivo in fatto di gestione «smart»della città, dall’automotive alla gestione del verde pubblico. Ad accogliere la delegazione della Bassa Romagna nella prestigiosa Galleria Europa è stato il responsabile dell’Ufficio Agenda digitale del Comune di Modena, Simone Riccucci, affiancato dalle colleghe Francesca Odorici e Giuliana Pigaiani. Presenti anche Saverio Cioce, dirigente del Servizio Pianificazione ambientale, e Davide Ferraresi, referente del progetto «Urban Green Challenge».

«Lo scambio e il confronto rappresentano sempre un valore che va oltre la relazione e permettono di raccogliere spunti e migliorarsi a vicenda – ha commentato il sindaco referente alle Politiche europee dell’Unione,Riccardo Graziani -. Progetti come questo sono importanti per la crescita professionale delle persone all’interno degli enti e per la ricaduta in termini di progettazione futura sui territori. Per questo ringrazio il Comune di Modena per l’ospitalità e la disponibilità e tutti i dipendenti e i partecipanti al percorso formativo».

Con la trasferta modenese è giunto infatti al termine il percorso partito a metà novembre e costituito da momenti sia di formazione, tenuti da docenti di atenei italiani e internazionali, sia di laboratorio, con laprogettazione condivisa di un’idea per la futura forestazione urbana della Bassa Romagna.

La visita studio, lo scambio di conoscenze ed esperienze tra amministrazioni locali, ha risposto all’obiettivo di fondo del progetto «EuroP.A. 4 green»:formare il personale tecnico e amministrativo dell’Unione sul tema dell’infrastruttura verde urbana, dei suoi impatti in campo ambientale, alimentare e sanitario, dell’importanza dell’implementazione digitale per la gestione del verde, nonché delle connesse opportunità di finanziamento.

«Ancora una volta la digitalizzazione ci aiuterà per migliorare i nostri servizi – ha rimarcato il sindaco Nicola Pasi, referente per l’Agenda digitale dell’Unione -. Si tratta di un’opportunità importante non solo per rendere più efficienti aspetti come la manutenzione e la gestione del verde, ma anche per quantificare e far conoscere ai cittadini tutti i benefici generati dal verde urbano in termini di benessere, salute e servizi ecosistemici».

«EuroP.A. 4 green» è stato realizzato dall’Ufficio Europa dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con il finanziamento della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando 2022 per la promozione della cittadinanza europea. Maggiori informazioni sono disponibili sul sitowww.labassaromagna.it, nella sezione Unione – Progetti europei.