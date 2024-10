Dalla giornata di ieri è possibile presentare la domanda di Contributo autonoma sistemazione (CAS) per gli eventi meteorologici di settembre 2024 anche online tramite il Portale dei servizi a Cittadini e Imprese dell’Unione Romagna Faentina.

Inoltre, è possibile presentare domanda anche di persona presso lo Sportello Emergenza di Faenza (Via XX Settembre 3). Per accedere sarà necessario prenotare un appuntamento tramite il portale dedicato (https://romagnafaentina.cloud.incifra.it/booking/ > Selezionare: EMERGENZA ALLUVIONE – Faenza Via XX Settembre 3).

La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre 2024.

Pagina informativa sul CAS Eventi meteorologici settembre 2024: https://www.romagnafaentina.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/contributo-autonoma-sistemazione-cas-eventi-meteorologici-settembre-2024