È in arrivo in Bassa Romagna per l’estate 2021 il progetto “Giovani protagonisti”, promosso dal Servizio Giovani generazioni dell’Ucbr.

Il progetto consiste in percorsi dove i ragazzi, coordinati e seguiti da un tutor, potranno mettere alla prova le proprie competenze, acquisendone di nuove, oltre a offrire un po’ del proprio tempo e impegno per la crescita e lo sviluppo della comunità.

Tutte le realtà territoriali sono invitate a partecipare e proporre i propri progetti per “arruolare” ragazzi e ragazze tra i 14 e 29 anni: associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, istituti scolastici, parrocchie, enti pubblici operanti o con sede nel territorio della Bassa Romagna.

I progetti devono avere una durata compresa tra le 20 e le 80 ore e possono riguardare i più svariati ambiti: sociale, educativo, artistico, culturale, informatico, linguistico, ambientale.

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna coordinerà l’incontro domanda e offerta.

Il servizio svolto dai ragazzi per i progetti è volontario e non prevede nessun rimborso spese; l’obiettivo è favorire tra i ragazzi la diffusione di comportamenti socialmente propositivi, senso di appartenenza e solidarietà. In nessun modo il loro impegno potrà sostituirsi o sovrapporsi a quello richiesto a un lavoratore dipendente.

“Giovani protagonisti” è un progetto inserito in un contesto regionale più ampio, denominato YoungER Card; la carta è distribuita gratuitamente e riserva ai titolari una serie di agevolazioni per la fruizione di servizi culturali e sportivi (come teatri, cinema e palestre) e sconti presso numerosi esercizi commerciali, dai piccoli negozi e ristoranti alla grande distribuzione.

La modulistica per proporre un progetto è disponibile sul sito www.labassaromagna.it nella sezione Guida ai servizi – Giovani.