L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha pubblicato il bando 2019 per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria, nei seguenti Comuni della bassa Romagna: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda.

La pubblicazione dei bandi avrà le seguenti decorrenze: dal 21 ottobre al 5 dicembre 2019 per i Comuni di Alfonsine, Conselice e Cotignola; dal 22 ottobre al 6 dicembre 2019 per il Comune di Bagnacavallo; dal 23 ottobre al 4 dicembre 2019 per il Comune di Bagnara di Romagna; dal 21 ottobre al 4 dicembre 2019 per il Comune di Fusignano; dal 22 ottobre al 11 dicembre 2019 per il Comune di Lugo e dal 22 ottobre al 6 dicembre per Massa Lombarda.

Il testo del bando, i requisiti, le modalità di presentazione della domanda e la modulistica sono reperibili anche sul sito dell’Unione www.labassaromagna.it, presso la sede del Servizio Casa dell’Ucbr (Lugo, corso Garibaldi 62), presso le sedi decentrate in ciascun Comune, nonché nelle sedi sindacali.

La domanda potrà essere consegnata agli sportelli o alle sedi sindacali nei giorni di ricevimento con le seguenti modalità: a mano, mediante presentazione di un documento di identità valido e apposizione della firma davanti al funzionario ricevente, oppure consegnata da una persona diversa dall’intestatario già sottoscritta e con allegata la fotocopia di un documento di identità valido dell’intestatario stesso. Potrà inoltre, essere inviata al Comune, già sottoscritta e con allegata la fotocopia di un documento di identità valido dell’intestatario, tramite il servizio postale con raccomandata RR; in caso di invio tramite servizio postale, come data di presentazione sarà valida quella del timbro postale. Le domande presentate oltre la scadenza saranno escluse dai concorsi.

Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio Casa e Politiche abitative dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna al numero 0545 38509.