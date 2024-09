La Polizia locale dell’Unione Bassa Romagna promuove l’evento «Videosorveglianza urbana integrata: tra device, centrale operativa, privacy e IA», che si terrà lunedì 14 ottobre dalle 9.30 alle 13.30 al Salone estense della Rocca di Lugo, in piazza Martiri 1.

L’incontro, aperto a tutti, mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della corretta protezione dei dati personali nell’ambito delle tecnologie di controllo digitale e dell’intelligenza artificiale applicate alla videosorveglianza urbana.

Durante la mattinata, esperti del settore discuteranno delle implicazioni legate all’uso crescente di dispositivi di videosorveglianza mobile, alla luce delle recenti innovazioni tecnologiche e normative. Sarà un’occasione unica per approfondire la tutela della privacy in un contesto di continua evoluzione tecnologica, garantendo che l’adozione di tali sistemi sia sempre in linea con i diritti fondamentali dei cittadini, alla luce anche delle disposizioni del regolamento europeo sull’IA (Ue 2024/1689) e le nuove opportunità legislative per promuovere la consapevolezza del diritto alla protezione dei dati e delle persone.

«L’Unione, riconoscendo l’importanza cruciale di questi temi, intende posizionarsi come un esempio di trasparenza e sicurezza per i suoi cittadini – sottolinea Mattia Galli, sindaco referente per la Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna -. Questo evento rappresenta una risposta concreta alla necessità di un dialogo aperto e informato su come proteggere i dati personali in un’epoca in cui le tecnologie digitali stanno trasformando profondamente la società».